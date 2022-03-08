LED燈具廠湯石照明(4972)周二召開線上法說會，2月營收達0.62億元，年增29.99%、月減43.52%；前2月營收1.67億元，年增27.12%。全球照明市場營造有利需求環境，市場穩定成長，公司財會部協理暨發言人王志遠表示，大環境諸多不確定中，努力維持營運的提升。周二股價仍量增收跌1.84%報31.95元。

湯石照明總公司在樹林，在大陸有兩個工廠，分別主要從事ODM外銷、OBM品牌的部分，湯石照明王志遠表示，產業跟建築、房地產有很大關係，產業概況來論，全球經濟持續穩定成長，以及建築業景氣復甦，LED因為節能、效力因素，對全球照明市場營造有利需求環境，市場穩定成長，長期來看占有率會持續提升，預估2025年全球照明市場規模將可成長至1440億美元，LED占72.5%。

湯石照明董事會也通過110年度合併財務報告，去年營業收入10.51億元，年增30%，營業毛利3.64億元，毛利率降至34.6%，主因為匯率以及材料價格上漲拖累；營業利益1.42億元，營利率增至13.5%，業外有認列損失為負數；稅前淨利1.31億元，本期淨利0.95億元，歸屬於母公司業主淨利0.95億元，年增21.4%，基本每股盈餘2.51元，較前年2.08元成長。

湯石去年第四季營收3.03億元，營業毛利1.1億元，毛利率略減至36.5%，營利率增至18.0%，獲利0.47億元，年增22.12%，單季每股盈餘約1.24元。去年第四季獲利表現不錯，是因提高售價之原因造就？王志遠說明，原物料一路上漲，去年第二季起就有啟動漲價，獲利佳與其部分有關，另一部分是因為營業額跟上半年相比較大，營業效率跟產品組合，拉抬獲利表現。 針對今年獲利水準，有無信心維持去年、前年表現？王志遠提到，公司掛牌以來的過去這十年間，每一年資本市場、政治上等都會有負面因素，公司也都朝著既定的方向去努力，每年EPS都有2元以上。大環境逆風中，在所屬產業有利環境下，努力維持營運的提升。

湯石董事會決議股利分派，110年度配息2.1元，低於前一年度的2.4元，以周二收盤價31.95元計算，現金殖利率高達6.57%。並於5月26日召開111年股東常會，地點位於新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店3樓會議室-4)，為視訊輔助股東會。公司除息交易日為6月15日，最後過戶日為6月16日，停止過戶期間為6月17日至6月21日，除息基準日為6月21日。現金股利發放日為7月18日。

至於烏俄戰爭是否對湯石營運有所影響？王志遠表示，從營業額來看，去年俄羅斯營收占2%左右，對俄國客戶都是預收貨款，需先付尾款才處理出貨，對交易、帳上條件等風險都較小；而間接影響，公司主要客戶都在歐洲，加上戰爭發展無法預估擴及層面多寡，密切觀察間接對歐洲的客戶不確定性的影響。