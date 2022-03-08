微控制器(MCU)設計公司應廣(6716)2月營收因工作天數減少，月減少6.72%，但年成長達33.2%，展現淡季不淡，展望第一季，董事長唐燦弼認為，第一季業績應可維持去年水準，今年晶圓產能取得可望較去年大幅成長。

應廣2月營收7667.6萬元，月減少6.72%、年成長33.2%；累計前2月營收1.59億元，年成長13.5%。應廣預計，3月業績可望持續向上，對今年第一季樂觀以待。

應廣日前董事會中通過2021年財務報告，2021年營收達9.66億，每股盈餘11.52元，雙雙創下歷史新高；會中也決議2021年股利發放，每股發放現金7.5元及股票1元，同時，決議5月27日召開股東會。

唐燦弼表示，對今年的產業需求審慎樂觀，第一季業績可維持在去年的平均水準，今年的晶圓產能取得可望較去年大幅成長，加上新的產品應用陸續推出，應廣今年業績成長可以期待。展望今年市場發展，除了日常生活所需要的各式各樣家電及消費性電子產品，以及電腦系統相關配備對MCU的需求外，全球元宇宙發展趨勢所帶動對資料中心所需伺服器的需求，以及電動車產業快速成長對充電樁的需求，對應廣散熱晶片的需求有正面助益，這也將是未來應廣成長動能的觀察重點。