第一金（2892）旗下第一銀金邊分行繼2020年榮登海外分行獲利王，2021年再創逾3,600萬美元獲利佳績，在柬埔寨已有十個營運據點（1家分行及9家支行），除了大型聯貸、房貸、進出口等業務，為了提升在地化經營強度，爭取與客戶往來，亦及早開展數位金融業務，領先當地臺資同業。

為融入柬埔寨金融生態，與當地主流技術標準接軌，第一銀行金邊分行於2021年6月申請加入由柬埔寨央行推出的「Bakong區塊鏈支付系統」(「巴孔計畫」，Project Bakong)，該計畫希望打通銀行間支離破碎的支付系統，觸及未使用銀行服務的人口，同時擺脫對美元的依賴，其應用程式以分散式帳本技術，即時記錄銀行帳戶與數位錢包間的資金轉移。

根據柬埔寨央行統計，截至2021年12月，「Bakong區塊鏈支付系統」用戶數（包括通過會員銀行App間接接觸的用戶）達590萬人，累計交易金額近20億美元，目前已有ABA、ACLEDA等十餘間當地銀行完成開發，第一銀行金邊分行行動App預計於2022年串接Bakong系統，客戶將可透過Bakong錢包轉帳至其他銀行帳戶(例如付款給供應商)，以利金流電子化，提升跨行小額資金收付效率，增加客戶金流匯存及辦理薪資轉帳意願，擴大服務基磐。

第一銀行金邊分行於2013年獲柬國央行核准開辦「第e金網」海外網路銀行服務，期間不斷精進及提升網銀服務功能，目前網銀已提供轉帳、匯款、利率查詢、匯率查詢、歸戶餘額查詢及帳戶交易明細查詢等服務，簡化分行作業流程及節省分行人力成本。

此外，鑒於柬埔寨智慧型手機、行動網路普及，第一銀行金邊分行於2020年領先在地臺資同業開辦行動銀行App服務，目前已提供客戶轉帳、匯款、利率查詢、匯率查詢、歸戶餘額查詢、帳戶交易明細查詢、快速登入、訊息推播通知等功能，各項服務並同時支援柬、中、英三種語言版本，疫情期間更有助於降低臨櫃可能產生之接觸風險；另為提供客戶更便捷安全的安控驗證機制，2021年推出eSecure驗證服務，無須使用實體OTP即可完成雙重驗證，為客戶帶來更便捷安全的防護及保障。