嘉威生活(3557)今天董事會通過2021年財報，全年合併營收為53.02億元，創下歷史新高，年增19.71％，稅後淨利5.83億元，每股盈餘7.74元。展望2022年，今年1月營收不但突破10億元創下新高，2月營收也來到史上最強的同期新高，在美國地區需求暢旺、客戶持續回補庫存，以及台幣匯率轉趨有利環境下，法人估計今年營收及獲利有望更上一層樓。

此外，嘉威生活採取每半年派發一次的股利政策，董事會也通過今年上半年將發放去年下半年的現金股利3元，並於5月31日召開股東常會。

嘉威生活指出，2021年海運缺艙、缺櫃，造成全球物流大亂，使得主要通路商客戶庫存水位偏低，而疫情趨緩、美國經濟復甦及房市景氣回升，美國消費市場上揚，刺激家居產品的需求增溫，帶動北美零售商積極回補庫存。

另一方面，夏季跟戶外的餐具產品線向來是嘉威生活的主力，因應疫情影響人們的生活習慣，嘉威生活的經營團隊順利調動業務資源，布局長年均可販售(everyday)的產品線。2019年新加入的廚房工具產品線，在2021年第二季、第三季帶來一波成長動能，即使在海運面臨瓶頸狀況下，去年第二及第三季也繳出優於過往淡季的營收表現，是全年營收再創佳績的原因之一。

嘉威生活今年前2月累計營收15.39億元，年增40.86％，已超過去年第一季總和，第一季營收有望維持去年第四季旺季表現。近期外在環境雖受烏克蘭戰爭及通膨氛圍壟罩全球影響，推升原物料行情，但家居生活產業受惠於疫情趨緩帶來穩定的需求，同時，美元近期升值，亞幣及台幣都呈現明顯貶值，有助於外銷廠商的出口，對於今年毛利率及匯兌收益正面看待。

在全球持續關注ESG的趨勢下，嘉威生活在5年前就與日本廠商共同切入環保材料的研發，目前已經陸續在北美銷售，未來隨著消費者環保意識抬頭，對環保材質的需求提升，有利於嘉威生活環保材質產品接單，並成為餐具新的成長動能。