受惠5G NR、WiFi6/6E市場檢測需求暢旺，終端電子產品增加，拉動檢測訂單大幅成長，東研信超(6840)2021年合併營收為8.25億元，營業利益1.58億元，稅後淨利1.29億元，分別年增24％、93％與254％，每股稅後盈餘5.62元，營收、獲利均創歷史新高。董事會預計每股將配發現金股利2.6元，配發率46％，以今日收盤價111.5元，現金殖利率為2.33％。

2021年產品營收結構為測試及報告收入68.4％、安規收入16.3％、國際市場准入認證收入14.9％。東研信超表示，隨著公司擴大客戶群，5G NR、WiFi6/6E檢測的營收占比亦持續拉高，公司去年以來接獲的檢測機種數、測試時數與測試單價皆高於以往，全年平均毛利率攀新高達55％，較前一年增加6個百分點，提升營益率至19％、淨利率16％，兩者亦較2020年大幅成長，東研信超繳出三率三升亮眼成績。

東研信超檢測服務範圍廣泛，為降低產能吃緊影響接單量風險，2021年已擴充台灣汐止及大陸東莞松山湖EMC、RF、Safety相關檢測實驗室，以提高公司檢測產能；今年公司將更積極擴充軟、硬體實力，除擴充新增場地外，亦擴大包含測試工程師與市場開發業務人員等人才招募，以因應持續成長的檢測市場需求。