疫情趨緩，日本、歐洲國門漸解封；嘉泥副總王立心23日在法說會上指出，2022年旅宿服務事業的營占可望從2021年11％再提高。預期投資台泥的股利會減少，水泥事業營占會下滑，房產租賃收入及裝卸倉儲事業穩定。

2021年，嘉泥四大事業體中，水泥仍是主要營收來源，占比約48％；裝卸倉儲占30％；房產有11％；旅宿服務事業則從前年的個位數，提升到去年達11％。

王立心指出，嘉泥目前的旅宿服務事業，包括100％轉投資的日本沖繩「Hotel Collective」、持股40％的義大利的「A Roma」飯店、23.1％的雲朗觀光股權、持股100％，正在變更設計的沖繩「InterContinental OkinawaChura SUN Resort」。

另外，在北市中山區設有「人之初產後護理之家」、以及台北市敦化北路的月子中心。

王立心表示，在日本國門漸開、義大利與病毒共存、台灣趨向清零下，嘉泥的旅宿服務事業，2022年的營運展望還會比2021年還好。