每個人的命不一樣，有些人是小時候順利，生活在富裕的家庭，有些人是中年發達，過得衣食無憂。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖中年以後的運勢，其中生肖屬虎、蛇、馬的人年輕時過得比較辛苦，不過中年後運勢轉旺，晚年生活過得很幸福。

▍生肖鼠

屬鼠人天生就有好運，得到大吉大利的好命，青年時期多是在儲備能量，中年以後開始事業有成，財源旺盛，家庭和睦，凡事都心想事成。父母健康長壽，孩子有出息，日子不需操心，非常幸福。

▍生肖牛

屬牛人也是後福無窮的命，命中衣祿不少，但財帛早年不聚。他們特別努力，盡全力去做好每一件事情，敢於挑戰，會努力追求美好的明天。後半生開始有貴人助力，事業順遂，能有一番作為，財富隨之高升，能成為位高權重之人。

▍生肖虎

屬虎人能得到了好運的相伴，只不過不知道為什麼，年輕的時候遭遇了一些挫折，導致所有計畫都被打亂，他們屬於先苦後甜的命，中年以後家道昌盛，與人相處和諧，機遇來臨，有福可享。

▍生肖兔

屬兔人隨著年紀的增長，成為了心思縝密之人，能夠做好詳細計畫，並且忍耐別人忍耐不了的事情。年輕時沒有什麼大災大難，但也沒什麼大作為。中年以後會出現異性貴人，把握好身邊的機遇可一鳴驚人。

▍生肖龍

屬龍人一生衣祿無窮，生活比較悠閒，乃是好命之人。後半生仍然是無憂無慮，憑著自身的才華與好運，在事業上大展身手。為人豁達大度，好交朋友，比較愛面子，切記不要因虛榮追求奢靡的生活，要守好錢財。

▍生肖蛇

屬蛇人精明聰慧，在競爭激烈的社會上能占得一席之地。剛開始吃很多苦，面對太多的坎坷，但是只要堅持下去，一定會白手起家。45歲左右付出終得回報，前景越來越好。但屬蛇人要注意身體，不可透支健康。

▍生肖馬

屬馬人在年輕的時候遇到了很多挫折，有些問題難以解決，只能低頭努力，生活勞碌，事業方面也停滯不前。不過他們是屬於大器晚成的人，在中年以後外出發展會比較順利，有機會施展自己的才華，機會多了，各個方面也就順利了。

▍生肖羊

屬羊人年輕時累積的人脈和經驗非常豐富，中年之後將會有很大優勢，再加上貴人們從中給予幫助，自然會大獲成功，前程光明，良機隨之出現，事業蒸蒸日上。財富不斷提升，生活比較如意。

▍生肖猴

屬猴人一生動盪不穩，好機會來了又走，一切走了一圈又會回到原點。所以屬猴人還是要腳踏實地，不要太好高騖遠，更不可操之過急。經歷了一番波折後，不斷成長起來。四十歲之後，可以安心去賺大錢了。

▍生肖雞

屬雞人無論在工作上還是生活上都可以有所突破，後半生希望無窮，以往辛苦的付出，都變成了金錢的回報，福氣不斷增大，一定要好好努力。不要在乎什麼，努力抓住每一次的好機會，能有大幅度發展。

▍生肖狗

屬狗人做事果斷，行動敏捷，到了中年也有長進，實力將會厚積薄發，有朋友相助，無論做什麼都很順利。家庭幸福，夫妻和睦，不愁吃穿，只是做人低調，避免招他人嫉妒，炫富恐會消耗掉福份。

▍生肖豬

屬豬人特別喜歡享受生活，懶得打拚，早年沒有出人頭地的機會，良機都在後半生出現，人緣好的他們能得身邊人相助，越老越有魅力，日子也會一日更比一日強。

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