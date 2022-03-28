時間飛逝，3月已經到了尾聲，即將迎接4月來臨。命理專家小孟老師在臉書粉專指出，生肖屬豬、蛇、牛以及鼠的人，到了4月以後，財運就有機會大幅提升，但屬豬的人要注意，就算想要投資也不能孤注一擲，建議可以研究發展副業。

TOP 4：生肖豬

屬豬的人在4月適合多方發展、拓展機會，如果想投資也不要孤注一擲，可以嘗試、研究發展副業，有機會得到不錯的回饋與收穫。

TOP 3：生肖蛇

屬蛇的人在4月有機會接到更大的工作，雖然壓力變大，但也同時是你們賺錢的大好時機，只要將眼光和目標放長遠一點，現在打下的根基能讓未來有更好的發展，如果時間上允許，絕對要盡力去做。

TOP 2：生肖牛

屬牛的人在4月事業發展順利，績效會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情就會全被拋在腦後，記得要保持開創新機會的心態，就能維持錢財、繼續成長。

TOP 1：生肖鼠

屬鼠的人在4月會對賺錢特別有興趣，可以多看一些理財書籍，或是理財的線上課程，藉由進修加強自己對投資理財的概念，還可以幫助自己在投資分析市場上更上一層樓。