4月的高雄熱鬧滾滾，讓遊客一路暢玩山海河港、人文宗教、親子觀光、生態之旅，山區推薦最近火紅的內門宋江陣、六龜寶來不老溫泉活動、那瑪夏賞螢季，海邊則有旗津沙灘演唱會登場，滿足各類族群喜好，4月5日前搭乘渡輪到旗津還能領每人100元旗津券；另外觀光局更針對茂林、那瑪夏、桃源、六龜寶來及不老溫泉區，提供團體旅遊補助5,000元，週日至週四(非國定假日)前往那瑪夏還可多拿1,000元，再搭配旗津地區旅遊補助3,000元，一團可現賺9,000元！

喜好生態旅遊的民眾，可先到六龜追花旗木花季，當地滿滿粉紅花旗木一路盛開，是季節限定的絕色美景，還有更不能錯過一生定要朝聖一次的那瑪夏賞螢季，那瑪夏區公所即日起至4月30日，推出「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動，可看到螢光精靈在樹林間舞動，在賞螢行程後，晚上還可到寶來、不老溫泉區參加「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」，4月2至3日晚上7點至10點熱鬧開唱，邀請在地原民音樂團體精彩演出，2日在寶來溫泉區的「聚寶來景觀休憩餐飲中心」，3日在不老溫泉區的「美崙山溫泉度假山莊」，帶著大家一起HIGH爆六龜山城。此外，使用五倍券消費，溫泉業者除伴手禮外另再加碼送市價800元的7選1主題限額體驗遊程，優惠從即日起到4月30日。

還不能出國，但超想到異國情調的地方放鬆心情嗎？那就快來滿滿異國情調的旗津，綿延的沙灘、棕櫚樹、舒適的自行車道、沙灘酒吧等，還有沙灘版藍眼淚、南洋風沙灘洋傘躺椅、貝殼館前的波波草等異國風景點，吸引許多人流連往返、拍照打卡，還可跟親友一起玩沙灘排球、足球、衝浪、放風箏等，或可點杯飲品在沙灘躺椅上放空，悠閒度日放鬆身心。

另外觀光局從3月底一直到八月底每周末舉辦的《渡過．幸福》Fun旗津系列活動，也將在兒童節連假期間推出親子趴、嘻哈街舞、青春偶像團體、懷念金曲之夜等節目輪番上演，有Open小將、蘋果家族、饒舌歌手大支、資深唱跳歌手包偉銘等，深受大人小孩喜愛的團體做精彩演出，許多粉絲已經準備搶先卡位，且4月5日前搭渡輪來旗津旅遊，每人還能獲得100元旗津券。

觀光局提醒，振興五倍券使用期限即將在4月底到期，歡迎手上還有五倍券的朋友，快拿五倍券至內高雄旗美九區看精彩表演吃美食、或到旗津搭配旗津券大啖美味海產、也可到六龜寶來不老溫泉區享受泡湯之樂，同時順遊東高雄景點。