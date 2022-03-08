彰化銀行公布111年2月份合併稅前盈餘8.57億元，累計今年前2月的合併稅前盈餘17.76億元，累計今年前2月的合併稅前每股盈餘（EPS）為0.17元，累計今年前2月的合併稅後盈餘15.03億元，累計今年前2月的合併稅後每股盈餘（EPS）為0.14元。