彰化銀行 2月份合併稅前盈餘8.57億元 14:552022/03/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布111年2月份合併稅前盈餘8.57億元，累計今年前2月的合併稅前盈餘17.76億元，累計今年前2月的合併稅前每股盈餘（EPS）為0.17元，累計今年前2月的合併稅後盈餘15.03億元，累計今年前2月的合併稅後每股盈餘（EPS）為0.14元。 閎康2月合併營收2.62億元歷年同期新高 智原2月合併營收10.51億元歷史次高 #累計今年前 #合併稅前盈餘 #彰化銀行 #EPS #合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 303大停電 台泥公告減少合併營收約新台幣1.21億元 22:422022/03/07 財經 環球晶2月營收逾53億 同期新高 04:102022/03/08 證券．權證 瑞智前2月合併營收 創同期新高 10:222022/03/08 財經 氣立 全年營收戰20億新高 04:102022/03/08 證券．權證 亞德客-KY2月及前2月營收雖創同期新高 7日股價卻跌破900元 11:452022/03/07 財經 瑞昱聯詠 2月營收同期新高 04:102022/03/08 證券．權證 2021營收、獲利、EPS皆創新高 勤凱 發4.5元現金股利 04:102022/03/08 證券．權證 氣立2月、前兩月營收創同期新高 全年拚登峰 15:142022/03/07 財經 2月營收表現－記憶體市況回溫 力成威剛 優於預期 04:102022/03/08 產業．科技 權證星光大道－長榮配息甜 買盤卡位 04:102022/03/07 證券．權證 中信金2月獲利衝逾57億元 原因曝光 22:522022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。