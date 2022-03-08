受惠化纖產品價格上漲，遠東新(1402)公告2021年財報，稅後淨利96.85億元，年成長20.12%，EPS 1.94元。遠東新董事會8日決議，今年每股將配發1.5元的現金股利，以遠東新8日股價收盤29.5元，現金殖利率5.08%。

遠東新指出，化纖事業部佔營收及獲利比重達三成以上，是生產事業中最主要的獲利動能。而去年包括酯粒、加工絲等產品報價都上漲，是2021年獲利成長的主因之一。

目前，遠東新原生酯粒年產能達267萬噸，為全球第三大廠，環保趨勢下，遠東新持續擴充「再生酯粒(R-PET)」產能。遠東新R-PET產能已高居全球第二大廠，集團並計畫在台、美、日及東南亞，持續以併購及自建方式增加產能，遠東新指出，2021年，再生酯粒年產能約為65萬噸，計畫至2025年產能將提升至100萬噸。

對於2022年的營運前景，遠東新表示，全球品牌廠對環保產品的需求提升，而集團環保產品的比例每年都有提升，而且，每年都有新的研發創新運用在不同客戶，因此，今年的毛利、獲利能力應還會比去年提升。

遠東新指出，2022年除了再生酯粒續擴產能外，集團也發展出環保再生尼龍產品，並與Lululemon合作開發新品；且國際輪胎大廠Continental與遠東新聯名之R-PET輪胎產品也在今年開始出貨。