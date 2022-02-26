台中市長盧秀燕力挺台中太陽神排球隊，支持在地排球發展。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

企業17年排球聯賽進入例行賽，228假期移師屏東開戰，台中太陽神排球隊將於26日迎戰conti；週日晚間對戰雲林美津濃，賽事精彩可期。台中市政府運動局長李昱叡表示，排球運動是台中發展重點之一，他代表市長盧秀燕預祝台中太陽神延續2連勝氣勢，再創佳績。

運動局指出，企排聯賽去年12月在台中主場賽事登場，盧秀燕到場助陣加油，台中太陽神拿下主場四連勝，兩周賽事吸引逾6100名球迷到場力挺，線上直播同時近1萬3300人觀看，總計約2萬人觀賽。

台中太陽神排球隊扎根在地化發展，支持球員精進球技，帶動台中排球運動熱潮，運動局與球團合作從基層球員栽培、賽事參與到退役轉職逐步規畫，為球員職涯發展創造最大價值，逐步打造台中成為排球重鎮。

李昱叡指出，運動局積極與相關團隊合作，促成職業、準職業與特色業餘運動賽事在台中發展，各項熱門運動陸續以台中為主場成立職業或準職業隊。

台中太陽神今年賽季氣勢如虹，年初以7連勝並擊敗已跨季60連勝的屏東台電隊，「斷電成功」成為全國排球界的焦點，年後開工發威又喜收2連勝，目前戰績12勝4敗，歡迎市民關注賽事為台中隊加油，預祝台中太陽神，發揮團隊實力，再創高峰。