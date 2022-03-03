中國氣象局、科學技術部、中國科學院聯合發佈《中國氣象科技發展規劃(2021—2035年)》，明確2021年至2035年氣象科技工作的發展目標和主要任務，明確指出到2025年，大陸將成為有重要國際影響力的氣象科技創新中心、氣象科技整體實力達到同期世界先進水準，包含災害性天氣預報、地球系統數值模式、重大觀測裝備等3大關鍵科技領域實現重大突破，邁入世界先進行列。

據大陸央視引述該《規劃》，明確指出到2025年，科技研發力量比2020年翻倍；建成佈局合理、開放高效、支撐有力、充滿活力的科技與業務融合的氣象科技創新體系；氣象基礎研究和應用基礎研究水準顯著提高；自主創新能力大幅提高，學術水準和影響力大幅提升。

該《規劃》也提出實施氣象大數據科學工程、國產超算技術應用能力提升工程、地球系統模式工程、觀測裝備國產化工程等4項重大氣象科技創新工程。並強調突出人才在科技創新中的核心作用，深化氣象科技體制改革，促進科技成果轉化。強化國際、部門、不同層級間氣象科技交流合作。