俄烏戰爭引發市場巨震，股市下修劇烈，但科技債卻強力抗震。近期美國科技股表現雖弱於大盤，但美國科技投資級債卻繳出微幅正報酬，科技非投資等級債亦僅微跌0.3％。法人表示，市場原已飽受升息、通膨干擾，戰爭爆發使市場情緒更加脆弱，劇烈震盪更凸顯多重資產追漲抗跌的優勢。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，近期風險性資產波動加大，雖目前定調俄烏地緣風險為短期事件，對中長期美股走勢影響有限，但操作上仍需關注烏俄情勢，建議增加避險部位及防禦型之投等債因應。待市場情緒回穩，基本面將重回關注焦點。

楊士醇認為，科技股近期有二因素支撐其表現機會，其一是今年以來科技股修正幅度相對高，估值已回落到去年第二、三季水平；其二是烏俄戰爭爆發，市場原先預期3月升息兩碼機率大減，目前市場主要共識為升息一碼，升息預期的重新校準，有利科技股估值回升。

楊士醇提到，科技股仍是未來經濟成長重心，隨著科學研發、個人與企業仰賴高效能運算處理海量數據，目前從邊緣到雲端，以及從遊戲主機到資料中心與伺服器，對於高效能運算的需求大爆發，資料流通量也因此爆發性成長。調研機構IDC預估2020年至2025 年全球資料流量複合年增成長率為28％，長期雲端產業成長率仍具想像空間。

楊士醇進一步指出，目前債市看好科技非投資等級債表現，由於企業基本面穩健，非投資等級債違約率維持低檔，雖面臨升息壓力，但經濟回溫有利息收和利差收斂，且相對股市抗跌，仍應視為投資配置的重心。

中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金聚焦雲端運算、AI、物聯網等主流趨勢產業，搭配自駕車、元宇宙等前瞻科技產業，並以非投資級債為目前配置主力，為投資人打造兼具成長與收益的投資組合。