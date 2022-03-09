香港股市恒生科技指數屢創新低，統一證(855)發行的統一恒生科技指數ETN(020021)為追蹤標的指數「恒生科技指數（淨股息累計指數）」表現，截至8日淨值已達5.38元，接近公開說明書規定的指標價值低於5元強制贖回條件。

統一恒生科技指數ETN於2020年12月2日掛牌交易，指標價值最高漲幅達36.68％。然而，去年開始的一連串反壟斷監管及政策打壓房地產引發的內需疲弱，加上今年以來戰爭事件與通膨飆升，使恒生科技指數（淨股息累計指數）屢創新低。

恒生科技指數（淨股息累計指數）從ETN掛牌以來至8日收盤跌幅達44.93％，統一恒生科技指數ETN指標價值也隨著標的指數走跌，從掛牌的9.95元跌至8日收盤的5.38元、跌幅達45.9％，已接近公開書明書的強制贖回條件。

依規定，若T日指數收盤價計算出的ETN指標價值低於5元，即觸及ETN強制贖回條款，T+1個交易日為該檔ETN最後交易日，盤中仍可交易，T+1日指數收盤價所計算出的ETN指標價值，即為該檔ETN的強制贖回價格，投資人可在T+7日收到款項。

統一證表示，新興市場科技股波動較高，基於保護投資人考量，ETN發行時的強制贖回條件，設定為發行價的50％。去年恒生科技指數震盪劇烈，在全球主要指數中表現墊底，基於合規與市場穩定，擬以「恒生科指期貨指數」作為接續的發行標的。該指數與恒生科技指數相關性極高，掛牌上櫃交易時間暫定為6月。

統一證目前發行9檔ETN，去年台股指數產品(包含ETF)績效表現，統一價值成長ETN(020018)、統一微波高息ETN(020011)以及統一特選台灣5G ETN(020019)皆為前十名。統一MSCI美國資訊科技ETN(020016)自2020年3月26日掛牌以來漲幅更達126％。

統一證指出，指數投資證券（ETN）為被動追蹤指數的產品，並非如主動基金將投資決定權交付給基金經理人，而是投資人主觀判斷選擇。因此，具備均衡資產配置的觀念更顯重要，分散投資主題以及區域，可降低單一投資標的比重過高帶來的風險。