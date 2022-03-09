近年來國民運動風氣漸盛，教育部體育署為協助打造完善運動環境，以及輔導公私立運動場館永續經營、協助地方政府建構完善運動環境，針對「健身房」、「韻律／舞蹈／有氧教室」及「室內游泳池」等3種最受民眾歡迎的室內運動項目，編製了3本空間應用及設計規劃參考手冊，作為擬訂營運時所需組織、人力、經費與管理維護計畫的參考。

過去曾發生健身房的運動器材擺設距離太靠近，民眾在使用舉重器材後，卸下一邊槓鈴時，另一邊槓鈴卻砸傷了隔壁健身民眾的憾事，因此，健身房的動線、器材擺設位置、運動地板的設計等等，都需要專業的規劃，各項運動相關空間配置，以及器材與器材間需要預留的活動空間大小，都可以在體育署的參考手冊中，找到詳細的圖文說明。

根據體育署110年統計，全國參與運動人口比例達80.2%，而規律運動人口也達33.9%，呈現遞增趨勢，顯見國人已習慣透過運動，強化自身身心健康，為提升公私立運動場館服務品質，體育署持續執行「充實全民運動環境計畫」補助地方政府，改善各類型運動場館及興(整)建全民運動館，期望通過發布的3冊參考手冊及先前發布之相關運動設施參考手冊，協助地方政府持續提升行政效率，及早完成各項運動設施興（整）建工程，並輔導民間運動場館業者，建構設施標準化、科技化及智能化的友善運動空間，達到強化國人基礎體能及促進運動產業發展雙贏目標。

上列參考手冊亦介紹相關運動設施之營運條件評估、簡易招商與委商說明、設施設備配置及環境規劃、空間圖例及簡易造價分析、人力管理機制及設施維護規劃等項目，提供地方政府在著手規劃相關運動設施時，快速瞭解應辦行政程序，以利設施符合當地民眾需求、永續經營，並避免閒置，同時，地方政府亦可參考手冊，輔導有意投入相關產業之個人、團體或企業，完成相關硬體建置及營運評估作業。