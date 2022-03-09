遠東銀行舉行法人說明會，發布今年業務目標維持穩健成長的腳步，總資產設定年成長3.0％至7,450億元，存放款年成長各為3％及6％，美台若啟動升息，將有助利差提升。

根據遠銀董事會通過的2021年財報，累計利息淨收益66.20億元，年成長10.8％，淨收益107.93億元，稅前淨利33.03億元、年成長14.4％，淨利29.39億元，基本每股盈餘0.84元，總資產為7,231億元、年成長6.3％。

遠銀財務長周心華表示，該行去年各項核心業務穩健成長，配息也維持70％以上的水準，其中現金股利0.43元，占比為51％，現金股利殖利率也重返4％以上的長期水準。因去年房市買氣不錯，首次購屋貸款明顯成長，且資金來源主要是利率較低的新台幣活存，加上慎選高利潤、低風險業務約占七成，整體放款並未急速增加。

至於2020年全力清理海外壞帳，經一次認列後，去年未再增加新壞帳，反應在資產品質大幅提升，逾放比從大降至0.27％，逾放備抵呆帳覆蓋率跟著上升至496％。

周心華強調，展望今年各項核心業務發展仍具信心，資產面的規模，還是以穩定成長基調不變，經歷過去二年疫情衝擊下，市場出現較大變化，今年景氣將可望恢復，全力朝向發展為精緻銀行的方向，聚焦特色型、利基型業務主軸，達到創造更高獲利表現，同時更進一步強化數位金融、Bankee社群銀行的推動。