《慧遠大師》是唐美雲扮演的第20位高僧。（大愛電視台提供）

演藝生涯大愛電視傳統戲曲節目《高僧傳》，2月28日推出由唐美雲歌仔戲團擔綱演出的新戲《慧遠大師》；唐美雲從大愛電視的《菩提禪心》到《高僧傳》系列，累積演出114部歌仔戲，今年推出的《慧遠大師》，已是唐美雲扮演的第20位高僧。

唐美雲歷經哥哥與父親往生，曾心生出家的念頭，因為媽媽的一席話，遲遲沒有削髮為尼，沒想到因緣際會下，接演大愛電視的《菩提禪心》與《高僧傳》系列，在演藝生涯中一圓出家的夢想，也從演繹高僧的過程中醍醐灌頂，原來用歌仔戲的專業表演，不但利益眾生，自己也大有斬獲。

《慧遠大師》接續在《道安大師》之後播出是巧妙的安排，因為道安與慧遠兩人是師徒關係，師徒之間還流傳著一段佳話，當道安分派徒弟到各地傳教，一一與弟子耳提面命，獨漏慧遠，慧遠下跪請教，道安回應「對於慧遠，沒有一事是不放心的。」由此可知慧遠在道安心中的份量。

《慧遠大師》一生「修法、弘法、護法」，這點特別引起唐美雲的內心共鳴。成立唐美雲歌仔戲團，就是因為她明白歌仔戲的美，甘願為它付出一切，並且要將經典好戲繼續傳承下去。秉持這信念，虎年的春節假期，團員只有除夕夜跟家人團圓，第二天就前往宜蘭傳藝中心，開始為期一個月、每天兩場經典摺子戲演出，對唐美雲來說，闔家團員的日子，更是傳承與推廣的好時機，也正因為感受到《慧遠大師》成立僧團的堅持，唐美雲也期許自己要保有「堅持不退的精神」。

「得天下英才而教育之」是為人師表的一大樂事，唐美雲一生懸命要傳承歌仔戲技藝，也明白「老師願意教，也要學生願意學」，所以「明師與高徒間的契合總能感動人心」。當求才若渴的老師遇上了弟子求知若渴的那一瞬間，唐美雲說「不僅弟子會被師父感動，其實師父也會深深被弟子感動」，因為要找到一位有興趣、肯付出、不怕苦、能堅持的人才，真的有如大海撈針、可遇而不可求。唐美雲旗下的「閃耀青年團」都是她自己細心挑選全力栽培，還膩稱他們是「小唐果」，對唐美雲來說，這群青年學子，不但她心中甜密的負荷，更是歌仔戲未來的希望。