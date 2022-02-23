陳亞蘭回吻楊麗花。（粘耿豪攝）

楊麗花致詞時，陳亞蘭數度淚崩。（粘耿豪攝）

國寶級歌仔戲天王楊麗花為愛徒陳亞蘭的《嘉慶君遊臺灣》站台。（粘耿豪攝）

國寶級歌仔戲天王楊麗花為愛徒陳亞蘭的《嘉慶君遊臺灣》站台。（粘耿豪攝）

陳亞蘭數度淚崩。（粘耿豪攝）

陳亞蘭製作主演的《嘉慶君遊臺灣》首映會斥資百萬。（粘耿豪攝）

楊麗花三年未公開現身，被愛徒曝光準備服裝造型就傷腦筋好幾天。（粘耿豪攝法）

歌仔戲天王小生陳亞蘭打造最潮歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，將於24日晚上8點於台視播出。陳亞蘭23日率主要演員紀麗如、林佩儀、何佩芸、陳怡真、游耀光、簡嘉伶、范宏恩、羅裕誴、羅文君、江俊賢、王蘭花、康乃星、黃亦潔、陳美玲出席首映會，她的國寶級恩師楊麗花義不容辭地替愛徒站台，這也是77歲的楊麗花繼《忠孝節義》後，暌違3年再次公開現身，在感謝觀眾、媒體幾十年來對楊麗花與陳亞蘭及歌仔戲的支持時，一度感動哽咽，一旁的陳亞蘭也跟著數度紅了眼眶。

身兼《嘉慶君遊臺灣》總監製與藝術總監的楊麗花開玩笑說，自己不只是幕後幫手，更是「幕後殺手」，直誇陳亞蘭「這孩子很乖，她有問題就問，我每樣都教！」陳亞蘭瞬間紅了眼眶，感謝表示：「（楊麗花）終身如父，是我一輩子的貴人。」

楊麗花接著說，她自己的場還不那麼緊張，接著哽咽請大家繼續對楊麗花歌仔戲和陳亞蘭歌仔戲多多支持鼓勵，也對商界友人對歌仔戲的支持表示感恩。她自曝現在因為疫情比較少出門，「剛才緊張很喘，為了趕時間，鞋子穿成不同腳，幸好有提早出門，又請司機趕回家拿」，楊麗花還直接獻吻親臉頰，接著陳亞蘭也回吻楊麗花，並獻花恩師。

陳亞蘭到台下受訪時都沒擦掉楊麗花留在臉頰上的唇印，笑言：「國寶耶，不能洗！」感謝恩師楊麗花為了自己付出所有心力，之前常一起看劇看到凌晨3、4點，「我們後輩看不到的，她都會去注意。」講到後來邊說邊落淚，因為楊麗花知道《嘉慶君遊臺灣》雖然有文化部補助、企業支持，但缺口還是很大，她仍自掏腰包不少，「她有一天就問我說『妳拍完要做什麼嗎，妳錢都花完了要怎麼辦？好啦！下半輩子我養妳啦！』哪有老師養學生的啦，不是學生要孝敬老師嗎？但她還是豪氣說出那種話，她就幫我想過，下一步要怎麼走，都想幫妳規劃，心疼我花很多錢，她那樣講的意思就是永遠挺我到底，碰過老師這樣對你的嗎？」

陳亞蘭感念恩師楊麗花支持，她說：「楊阿姨從《嘉慶君》在籌備期間，就不時關心劇本創作進度，演員在造型定裝時就抽空親臨現場給予建議。」她指出：「楊阿姨對於歌仔戲的高標準，自己是遠遠比不上，只能盡全力地與時接軌，打造全台觀眾最愛看的歌仔戲。」強調自己是要傳承國寶級恩師楊麗花的「DNA」，「一定要保留傳統才能不失原味！」她最近疲累到周圍的人都擔心她會昏倒，但她表示為了恩師楊麗花一定會用意志力撐著。

她坦言製作費破億，文化部已經給補助第一名了，但缺口還是高達幾千萬，她說一定要對恩師隱瞞花多少錢，「但她一看戲就知道怎麼花錢」。被問有賣房子嗎？她苦笑：「房子早就賣光了！」