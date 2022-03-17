《少年吔》是黃尚禾與李千那的定情作。（陳俊吉攝）

顏正國自導自演新片《少年吔》今（17日）在樂聲影城舉辦首映會，顏正國率領主顏群黃尚禾、李千那、段鈞豪、張寗等出席，《少年吔，安啦！》主角高傑也特地過來站台，顏正國上部執導《角頭2：王者再起》票房高達1.2億，他今信心喊話希望這次能破2億，若達到主演群會打赤膊泡溫泉來回饋支持的觀眾，台下的投資方也表示「再拍一部更精采的」。

電影將在明（18日）上映，顏正國表示，很開心這次可以找到當年民國70多年新浪潮時期的朋友一起拍攝，「我的工作到今天就結束了，明天才是真正的戰役，就看觀眾朋友喜不喜歡，片中傳達的致敬意味，大家也能理解才是最重要」，也不忘呼籲觀眾都能買票進戲院支持，盼台灣電影可以再創另一波高峰。

李千那這次除了參與演出，還受顏正國的邀約，首度出任電影原聲帶製作人，她坦言壓力超大，但希望創造不一樣的自己，「很努力在短短2個月內完成了，18日除了是電影上映也是原聲帶發行的日子，覺得一切都值得了，謝謝國哥給我這個機會」，接著透露過程中有很多爭執，還跟顏正國吵架吵到哭，「流了3公升的眼淚」。

男友黃尚禾昨表示是第一次得知此事，被問是否有因此想揍顏正國一拳，他大喊「連想都不敢想」，顏正國也笑回「這有點挑釁意味，神聖是不容許挑戰的」，並補充「沒有這些撞擊就沒有現在的戰果，合作的過程中一定都會有撞擊跟摩擦，就是彼此之間不斷調解，我有跟她說『要哭就不要講』，千那真的很棒，完全沒經驗到操出很強的火花」。