近年來積極推廣機器人教育的君毅高中，一舉奪得「第51屆全國技能競賽」青少年組及青年組第1名佳績。（李京昇攝）

苗栗縣政府16日舉辦優秀青年表揚活動，由縣長徐耀昌親自表揚「第51屆全國技能競賽」、「110學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」、「2021第十七屆電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」、「2021 RoboCupJunior世界盃機器人台灣公開賽」、「2021 OMC世界盃美髮彩妝錦標賽」及「2021經濟部工業局創業歸故里新創業競賽」獲獎的縣內青年學子們，表揚人數多達百位，師生共襄盛舉場面壯觀。

縣長徐耀昌表示，首先恭喜在座的各位，在競爭激烈的技職競賽中脫穎而出榮獲佳績，也要感謝所有指導老師的辛勞，用心栽培青年學子，身為苗栗縣大家長的我與有榮焉，同時，也要鼓勵大家在各自的領域中繼續精益求精，再闖出屬於自己的一片天。

一年一度的國內技能盛事，由勞動部主辦的「第51屆全國技能競賽」歷經2個多月的激烈賽事，苗栗的選手表現優異，由近年來積極推廣機器人教育的君毅高中一舉奪得青少年組及青年組第1名佳績，成績斐然；另仁德醫專健康照顧、通霄國中3D數位遊戲藝術也在此次競賽中獲獎，值得鼓勵。

教育部主辦「110年度全國高級中等學校學生技藝競賽」也是全國規模最大的高中技藝競賽，苗栗青年學子大展長才，一共拿下農業類、工業類、商業類、家事類等4大類組共15項金手獎、22項優勝，其中苗栗農工表現亮眼，在農業類、工業類及家事類三個類組一共囊括9項金手獎、10項優勝，同時也榮獲農業類技藝競賽會徽設計甄選的比賽第1名、第3名的好成績。

大湖農工、君毅高中不遑多讓，分別拿下6項金手獎及8項優勝的優異成績；苗栗高商在商業類中獲得4項優勝，縣內各校整體表現不俗，傑出成績值得嘉許。

獲獎的還有苗栗農工在教育部舉辦的「2021第十七屆電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」相撲機器人高中職組榮獲第1名以及由苗栗農工及苗栗高中學子一起在「2021 RoboCupJunior世界盃機器人台灣公開賽」救援機器人項目奪下全國冠軍，要感謝各校的努力推動，提供一流的師資、設備，同學間互相切磋、培養團隊合作默契，共同獲得榮耀。

另外，育達科大在「2021 OMC世界盃美髮彩妝錦標賽」青年組新娘髮型項目包辦冠亞軍；Bonbons法式甜食工作室在「2021經濟部工業局創業歸故里新創業競賽」中贏得季軍，團隊以法式甜點與設計兩大專業領域結合當地食材與小旅行體驗，帶領大眾以品嚐的角度認識獅潭，並透過嘖嘖群眾募資創造話題，加上新世代IG和KOL等行銷工具，吸引大眾關注、了解，進而實際走訪獅潭，達到觀光效益。

徐耀昌指出，現今的社會已不再一昧的追求高學歷，反要培養專業技能，讓學生適性揚才，培育頂尖人才從基本功開始，鼓勵同學們持續精進技術，以積極進取的態度與精神，一起為苗栗勾勒出新的藍圖，共同打造創新活力的幸福苗栗山城。