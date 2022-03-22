台中市農民節表彰大會，市長盧秀燕感謝農民奉獻社會。（盧金足攝）

台中市農民節表彰大會，市長盧秀燕感謝農民奉獻社會。（盧金足攝）

表揚台中市優秀農民及對農業有功人員，台中市政府農業局輔導台中市農會舉辦「『虎運連年~慶豐收』台中市各界慶祝2022年度農民節表彰大會」。市長盧秀燕22日出席並參與農業成果啟動儀式，她表示，感謝各界優秀農民在農業領域中所付出的偉大貢獻，期待農民與市府及各級農會繼續合作，為台中農業努力。

盧秀燕表示，每年立春是農民節，這天是一年二十四節氣之首，表示春天已降臨，農民即將準備進行春耕，古諺語「立春天氣晴，百物好收成」，是指立春的天氣，可以預測當年的收成。今年適逢虎年，活動以「虎運連年慶豐收」為大會主題，取「虎運」閩南語諧音「好運」，象徵好運的開端，期盼農民的辛勤付出受到老天疼惜眷顧，每年都是歡喜豐收的好年冬。

盧秀燕感謝台中市各界農友，在疫情期間也持續從事研發、生產、推廣等工作，謝謝青農們返鄉參與農業種植，鼓勵市民朋友可以多多採用台中市新鮮、品質好且價格優惠的農產品，有需要的話都可洽農業局及各級農會。

會場設置「台中青農young 農產成果展示區」，展示台中市各區農會輔導青年農民的農產品亮眼成果，包括有機、蔬果、花卉、雜糧、加工等五大類。

盧秀燕到展示區了解各項青農產品，她表示，身為市長也身兼主婦，看到琳瑯滿目且品質良好的農產品，讓她非常心動。

農業局表示，為向勞苦功高的農民致意，每年都會輔導並補助農會辦理農民節表彰大會，今年共209人獲表揚並由副市長令狐榮達代表市府頒獎。