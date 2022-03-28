農業諮詢機構APK-Inform表示，雖然烏克蘭港口仍被封鎖，貿易商已利用鐵路運輸向歐洲出口第一批烏克蘭玉米。

烏克蘭是全球主要的糧食種植和出口國，幾乎所有出口傳統上都從黑海港口運送。戰前每月糧食出口超過500萬公噸。

貿易商和農業官員表示，烏克蘭仍有大量糧食庫存，可能開始經過西部邊境透過火車出口。

APK-Inform在報告中說：「首批幾千公噸玉米已經越過烏克蘭西部陸地邊界出口。」