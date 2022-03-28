港口被封 烏克蘭玉米用鐵路運向歐洲 09:022022/03/28 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農業諮詢機構APK-Inform表示，雖然烏克蘭港口仍被封鎖，貿易商已利用鐵路運輸向歐洲出口第一批烏克蘭玉米。 烏克蘭是全球主要的糧食種植和出口國，幾乎所有出口傳統上都從黑海港口運送。戰前每月糧食出口超過500萬公噸。 貿易商和農業官員表示，烏克蘭仍有大量糧食庫存，可能開始經過西部邊境透過火車出口。 APK-Inform在報告中說：「首批幾千公噸玉米已經越過烏克蘭西部陸地邊界出口。」 俄烏戰爭已1個多月 手工藝老師義賣烏克蘭娃娃援助難民 拜登訪波蘭 首晤烏克蘭外長防長 #全球 #烏克蘭 #糧食 #農業 #APK 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭部隊反攻俄軍 收復多個村落 23:012022/03/27 國際 芬蘭前總理獨家專訪 公開俄羅斯威脅生存術 08:002022/03/27 財經 烏克蘭音樂家地鐵小型音樂會 悠揚樂聲撫慰人心 13:592022/03/27 國際 若北約軍隊進入烏克蘭 港媒：將帶來災難 10:182022/03/27 政治 印度不再唯美國是從 黃暐瀚爆俄烏戰爭給台灣「一個啟示」 19:592022/03/27 政治 奧斯卡頒獎 烏克蘭總統成看點 04:102022/03/27 娛樂新聞 美情報誤判阿富汗 又錯估烏克蘭戰鬥意志 04:102022/03/27 話題觀察 標指收復戰爭失土 油價利率戰事將左右盤勢 10:532022/03/27 財經 將嚴重影響大陸及全球經濟 上海確診新高 無法封城防堵 04:102022/03/27 全球財經 各國鋁製業增加投資美國 回收廢鋁以滿足需求 22:322022/03/27 財經 土耳其清理接博斯普魯斯海峽裡的水雷 航道危機暫解 19:422022/03/27 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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