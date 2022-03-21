Jo Malone London以禮盒機器人JoBots角色為靈感打造禮物概念店，開幕當天特別邀請品牌好友「許光漢」。（Jo Malone London提供）

男神許光漢與Jo Malone London 一同探索驚喜與美好。（Jo Malone London提供）

JoBots禮物概念店開幕當天並盛情邀請品牌之友超人氣「許光漢」出席一同體驗別具特色的贈禮美學。（Jo Malone London提供）

生動有趣的機器人JoBots更頑皮爬上大型Jo Malone London奶油色禮物盒驚喜現身於新光三越台中中港店大門口。（Jo Malone London提供）

英倫香氛品牌Jo Malone London以最具識別度的贈禮精神幻化為歡樂有趣的機器人角色「JoBots」，即日起 至6月27日在新光三越台中中港店打造全球唯一Jo Malone London期間限定JoBots實體禮物概念店，生動有趣的機器人JoBots更頑皮爬上大型品牌奶油色禮物盒驚喜現身於新光三越台中中港店大門口，化身為Jo Malone London迎賓大使。

Jo Malone London以禮盒機器人JoBots角色為靈感打造禮物概念店，開幕當天特別邀請品牌好友「許光漢」，他表示，「自己平時非常喜歡以贈禮來表達心意，不僅可以傳遞情感更代表了一個人的風格與個性，自己也非常享受挑選禮物的過程。

提到最喜歡哪款Jo Malone London香氛時，許光漢表示，「自己平時非常喜歡使用香氛，特別是糅香搭配，其實就像身為演員可以在不同的角色扮演中，去做一些平常不一定會做的事，並透過角色與內心的自己產生火花。