天氣變冷時，不少人會使用暖暖包禦寒，日前有一名男網友在家中發現一個方形鐵製物品，外觀類似放大版的打火機，好奇「有人知道這是什麼嗎」，貼文一出，立刻有網友公布正解，「燃油懷爐，能重複使用的暖暖包」、「當兵寒流來襲時，站夜哨神器」。

打開方形鐵製物品後，裡面還有一根紅色的細綿繩。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

一名男網友22日在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，可見紙箱上放著桃紅色的束口袋，以及一個方形的鐵製物品，該物品外觀類似放大版的打火機，上方還佈滿了孔洞，打開後裡面還有一根紅色的細綿繩，讓他相當不解，好奇「有人知道這是什麼嗎」。

照片曝光後，立刻有網友解答，「懷爐，能重複使用的暖暖包」、「阿嬤年代的暖暖包」、「早期的燃油懷爐，現在的都是電子式」、「這個超好用的，小時候都抱著睡覺」、「超好用的懷爐，是加油發熱的，溫度不輸市售的手搓暖暖包，續航力也夠持久」、「這個懷爐比暖暖包好用很多，長輩都很愛用」。

也有當過兵的人大讚，「以前當兵時用過」、「懷爐，當兵冬天站哨時的神器」、「當年在外島當兵時的良伴」、「當兵寒流來襲時，站夜哨神器」。