迎城隍是金門規模最大的民俗慶典，保存遶境巡安的閩南傳統特色。（金門縣府觀光處提供）

金門季節限定美景「藍眼淚」大爆發，海岸「綠石槽」也迤邐舖排，縣府觀光處趁淚光閃閃、綠意盎然的美好時光，規畫赴台參加6場旅展，期待串連年度大戲「農曆412浯島城隍文化觀光季」，打造揮別疫情陰霾，氣象萬千的觀光新年，迎來更多遊客登島攬勝。

觀光處長丁健剛表示，首場11日的高雄巨蛋國際旅展中，金門館將推介多項體驗活動，包括親子蜈蚣座體驗、穿古裝遊拍山后民俗村，以及迷你版北山播音牆泥作花器多肉種植體驗DIY，讓南台灣的遊客看到多采多姿的金門觀光特色。

旅展中也將輪播金門最新、最夯、最受年輕人喜愛的MV，有告五人的「你要不要吃哈密瓜~金門版」、黃明志的「牆外」，並有MV景點融入DIY體驗的橋段，讓人感受一波又一波，綿密不絕的感官衝擊。

金門藍眼淚大爆發，旅行業者趁勢推出自由行3天2夜「機＋酒」遊程。（金門縣府觀光處提供）

金門建功嶼的「牡蠣人」美景，讓人賞心悅目。（金門縣府觀光處提供）

現場還特地安排時尚知性單元，邀請植栽專家〈金門文創美學設計工作室〉「植創」-蔡宜宸老師帶來的「北山播音牆」泥作花器，示範多肉植物與文創結合，最給力、流行的DIY體驗，同時每日還有打卡送MV中的神秘小禮物，分享預約金門遊的樂趣。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，現場特別推出「金門迎城隍」、「金門藍眼淚」自由行3天2夜「機＋酒」每人4842元起旅展價(兩人同行平日價），詳情可洽PAK專線082-312976。

金門的旅行社也推出各式超值遊程及旅展價，有華府旅行社「金門自由選」、淘寶旅行社「淘氣寶貝遊金門」、鄉村旅行社「轉動金門-烈嶼新魅力 跳島三日遊」、金航國際旅行社「追尋夢幻藍眼淚」、金環球旅行社「綠色地毯-美麗的綠石槽」及育昇旅行社「金門悠閒三日遊」。

參展的金門特產有聖祖貢糖、上古厝麵線、香峰一條根、喬安牧場及金佳旺牛肉乾，還有推出「金門烈嶼特色體驗旅行」的亨式暢遊，以及金門縣旅館公會、金門縣民宿協會、金沙大地國際渡假飯店、金門十美渡假村、金湖飯店及昇恆昌金湖廣場等單位，展售項目豐富又多樣。

觀光處說明，首場旅展也將推出「好禮2重送」，凡在金門館消費滿1000元於現場摸獎一次，再獲得摸彩券一張（可累積計算）參加抽獎，最大獎是機票。「高雄巨蛋國際旅展」自3／11至14日一連4天在高雄巨蛋展覽館登場，金門館攤位編號為「R014」。

黃明志的「牆外」MV融入金門各景點，觀看次數破1271萬，成功行銷金門印象。圖為金門「北山播音牆」。（金門縣府觀光處提供）