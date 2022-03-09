「愛在雲端101兒童公益市集」，將於4月2日起至5月8日的每周六日登場。（台北101提供）

台北101將於2022兒童節連假起至母親節，於101觀景台，結合台北市政府觀光傳播局，及眾多具有影響力的公益夥伴，連續6個周末舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」活動，為弱勢兒童發展教育盡一己之力，同時發揮影響力，串連企業與品牌，號召愛心、勉勵行善。

「愛在雲端101兒童公益市集」共策畫5大主題，超過20種童趣互動攤位，包括丟沙包、寫真畫、天使彩繪、捏麵人、釣魚機等，可一站玩滿滿，藉由手作勞作、遊戲的參與過程，讓孩子學習自我表達及創造力，增進親子感情。

而台北101觀景台，也提供許多寓教於樂的體驗，引導孩童從地理、土木、永續等面向，認識全世界最高的綠建築，從遊樂中學習自然科學，帶孩子走出課本，在高空中深度探索，在有趣的互動中學習。

而由於台北101匯聚全台最齊全國際精品品牌，本次亦攜手眾多品牌共襄，提供全新精品予公益團體義賣，讓您買精品也能做公益；另也舉辦名人二手義賣，廣邀各界名人參與，目前確認參加的有聶雲、蔣雅淇、黃小柔等，將捐出二手服飾與物品，提供現場義賣，號召更多人加入公益行列。

「愛在雲端101兒童公益市集」，邀請民眾一起關懷弱勢孩童議題，並以行動支持，共同改善其生活與求學環境，提供其翻轉人生的機會。市集將於4月2日起至5月8日每個星期六、日，於89樓觀景台登場，活動入場套票皆500元，分為「兒童公益市集套票」與「雲端拍照體驗套票」，活動票券收入扣除營運成本，將全數捐贈合作公益單位。