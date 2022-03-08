台東縣長饒慶鈴希望部落長輩都能在文健站健康快樂「凍齡」。（莊哲權攝）

延平鄉紅葉村文健站啟用，布農族人表演八部合音及報戰功 。（莊哲權攝）

台東縣第101個文健站今天在延平鄉紅葉村揭牌，特地邀請當地101歲人瑞徐阿房見證，徐阿房說，他長壽的祕訣就是每天準點吃飯、睡覺，生活作息規律，早睡早起做健康操，什麼都吃，但是不喝酒；縣長饒慶鈴祝福徐爺爺跟所有族人都能在文健站快樂、健康「凍齡」。

「我認識妳爸爸饒穎奇，妳還有個姑姑住在初鹿」，徐阿房看到縣長饒慶鈴，非常熱情地跟她打招呼，高齡101歲的他除了有重聽毛病以外，身體還頗為硬朗，生活可以自理，能有如此嵩壽，全賴每天早睡早起，4點半起床就在院子裡做健康操，生活作息有規律，幾乎什麼都吃，就是不喝酒。

出生於1921年的徐阿房是桃園中壢客家人，1949就在台東縣延平鄉擔任村幹事，1957年到延平鄉公所服務，1986年民政課長退休，平時就很喜歡去桃源村的文健站找老朋友敘舊，8日應邀參加台東縣政府舉辦的紅葉文健站揭牌及文健站破百慶祝活動，以101歲嵩壽見證台東縣第101個文健站啟用。

饒慶鈴表示，台東縣去年有11個文健站獲績優，獲獎比例全國最高，今年再獲原民會核定新設置10站，全縣共有101站是全國最多，服務的長者可到3500位，每個文健站都有自己的特色，不僅讓文健站老人家都健康快樂「凍齡」，更期待透過各項活動推動地方創生、年輕人返鄉，結合老人家的智慧及文化傳承，創造部落經濟。

縣府表示，台東文健站倍數成長，希望提供在地、因族、因地制宜的長者照顧服務，以原住民照顧原住民，年輕的長者照顧較年長的長者，互助支持，讓長者維持身心快樂健康。