台中市長盧秀燕8日在市政會議宣布，10日起只要在快打站完成新冠疫苗接種的65歲以上長者，可現場領取500元禮券，市府也將於17日加開45處1日快打站，提供長者接種疫苗。

盧秀燕說，中央流行疫情指揮中心7日宣布，自10日起，65歲以上長者接種第1、2、3劑均可發給500元禮券，台中市65歲以上符合接種條件尚有約13萬人，接種需求長者數約2.5萬至2.7萬人。

她表示，參考國外疫情經驗，在英國長者未接種疫苗死亡率相較接種3劑疫苗罹患新冠死亡率高達7.9倍、香港未接種疫苗死亡率相較接種2劑疫苗罹患新冠死亡率高達6倍以上，雖然台中市的長者目前第1、2、3劑接種率皆高於全國平均值，為守護長者，市府第一時間決定17日再開設一日快打站，提供65歲以上長者市民接種莫德納疫苗。

盧秀燕強調，當日只要在快打站完成新冠疫苗接種的65歲以上長者，均可現場領取500元禮券，呼籲長者愛健康、打疫苗、領好康，此次快打站市府仍會請區公所發送通知單，請長者在家等通知，並依通知單上註明的時間、地點，攜帶健保卡及小黃卡前往接種。

衛生局長曾梓展表示，針對家人無法陪同但家中長者有申請長照服務者，3月底前均可透過居家服務單位、社區整合型服務中心(A)或1966長照服務專線，提出陪同接種疫苗需求，可由居服員陪同前往接種，搭配長照交通接送服務，乘坐無障礙車輛前往施打站，民眾不需負擔自付額，可多加利用。

台中市開創貼心長輩疫苗接種新措施，長輩使用資訊或網路較不方便，可打電話到1999、各區公所及衛所，只要告訴接話人員姓名、電話、方便於哪一天接種等資訊，接話人員就會將資料轉給衛生所，由衛生所協助預約後，再回撥電話給長輩或家屬預約接種地點及日期。

衛生局指出，截至7日上午8時止，台中市新冠疫苗第1劑接種人數244萬2881人，全人口涵蓋率86.93％，完成第2劑接種人數227萬1089人，第2劑涵蓋率80.81％，基礎加強劑接種人數3萬5207人，基礎加強劑涵蓋率1.25％，第3劑接種121萬0392人，第3劑涵蓋率43.07％，總計接種人次595萬9569人次。