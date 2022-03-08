資料儲存解決方案世界領導廠商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）宣布在新加坡推出旗下雲端儲存即服務平台Lyve Cloud，不論是大、中、小型企業均適用。這套相容於S3的儲存雲，主打簡便、彈性、成本可預測，自去年在美國推出後，深獲眾多夥伴及客戶信賴。

Seagate儲存服務執行副總裁暨資訊長Ravi Naik表示，「Lyve Cloud在上市一週年之際於新加坡正式推出，我們很榮幸能協助更多國家的企業駕馭大量資料。我們與志同道合的夥伴及客戶密切合作，他們深知資料的價值，也渴望加速數位轉型與創新，而雙方在密切合作之下，創造絕佳的體驗」。

根據Seagate Rethink Data報告指出，有效善用手上的資料對許多企業來說是個挑戰，由於資料儲存和管理不易，有高達三分之二的企業資料未獲利用，為協助企業打造無障礙大量資料環境，Seagate推出Lyve Cloud並與領先業界的雲端生態系統夥伴合作，提供簡便、高效、整合式雲端儲存服務。Lyve Cloud現有逾50家企業加入，包括Zadara、Equinix、PacketFabric等，協助企業充分運用雲端基礎架構。

PacketFabric共同創辦人兼科技長Anna Claiborne表示，「Seagate在新加坡推出Lyve Cloud，讓我們得以在亞太區提供更多的儲存服務，透過與Seagate合作，我們可以提供更好的服務，以供我們客戶連結網路並跨雲端、邊緣儲存資料時，能更好地管控並存取，以便管理不斷成長的資料，並充分發揮資料價值，PacketFabric很期待與Lyve Cloud合作，在新加坡提供本地雲端儲存」。

Lyve Cloud保障資料隱私、不會綁住客戶、不需API及流量出口費用，用戶既能完整掌控資料，還能降低大量資料儲存、存取、移轉的總持有成本。Lyve Cloud經ISO27001和SOC2認證，符合企業用戶資料安全需求，同時也為動態、靜態資料提供加密服務。