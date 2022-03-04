林務局嘉義林區管理處提供許多臺灣原生樹種給民眾兌換。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

攀樹活動將於3月13日在嘉大蘭潭校區嘉禾館前舉行。（嘉義大學提供／廖素慧嘉市傳真）

林務局嘉義林區管理處7日起舉辦8場次贈苗木活動，將送出約5000株苗木，7日至12日在嘉義大學蘭潭校區連續送苗木，每天限量800株至400株，持1至3月紙本發票兌換，每人每日最多領取2株苗木。

嘉義林管處副處長李定忠表示，3月植樹月贈送苗木活動，主要送本土原生種的樹苗，比較能耐候、病蟲害抵抗力，包括喬木、灌木都有，且因應民眾喜歡會開花、有香氣的樹種，今年有送山黃梔、山櫻花等，也會有種植方法教學，讓民眾能種好苗木。

嘉義林管處表示，自3月7日至26日共有8場次送苗木活動，包括7日至12日在嘉大蘭潭校區有6場次，3月20日在嘉義市北香湖公園有1場，26日在嘉義縣番路鄉觸口工作站有1場，每場次送出400至800不等的苗木，樹種有可作為香料的土肉桂、月橘、蘭嶼羅漢松、台灣五葉松、會開花的田代氏石斑木等10多種。

嘉義大學表示，3月7日至3月12日在蘭潭校區學生活動中心一樓舉辦「漫漫人森」森林周活動，贈送嘉大培育的樹苗及嘉義林管處提供的苗木，民眾持1至3月紙本發票可換取，發票兌獎所得全數捐贈創世基金會。

嘉大表示，換取苗木活動時間為7日至11日下午1點至4點；12日上午9點至下午4點；地點在學生活動中心保健室旁中庭，每人每日最多兌換2株，須自備環保容器，現場不提供塑膠袋，贈苗開始前半小時發放前200位排隊領苗者號碼牌。

「漫漫人森」周以森林療癒為主題，活動期間還有DIY手作課程將製作精油蠟燭與精油防蚊液、攀樹體驗、手作藝品及特製美食展售。