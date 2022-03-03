美國總統拜登周二發表上任以來首場國情諮文，除了俄烏局勢、通膨等議題外，拜登還稱讚通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）對電動車挹注巨額資金，並為美國創造工作崗位；然對電動車中的龍頭霸主特斯拉（Tesla）卻隻字未提，引來該公司創辦人馬斯克（Elon Musk）對拜登怒嗆「沒人在看國情諮文」。

《CNBC》報導，拜登在國情諮文中大讚車廠福特汽車和通用汽車，「福特汽車投資110億美元生產電動車，並為美國創造11000個工作崗位；而通用汽車也破紀錄投資70億美元，用以生產電動車，為密西根州創造4000個工作崗位」。

然而，這段話卻引發特斯拉創辦人馬斯克不滿，原因是拜登隻字未提電動車產業中的領頭羊特斯拉，馬斯克接受CNBC採訪時痛批， 「沒人在看國情諮文」。

Tesla has created over 50,000 US jobs building electric vehicles & is investing more than double GM + Ford combined



[fyi to person controlling this twitter] — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2022

隨後馬斯克又在社群平台推特（Twitter）上發推文，「特斯拉為美國創造超過5萬個工作崗位，且投資金額是通用和福特加起來的2倍多」。

馬斯克此前曾告訴CNBC，「拜登很明顯無視特斯拉」，若他受邀參加白宮的活動，政府不用太過擔心，「我會做對的事」；報導指出，馬斯克迄今尚未參與過任何拜登與其他企業高層的任何會議，而福特、通用2大車廠高層都曾參與過。

知情人士透露，拜登和白宮高官私下曾透露，並沒有邀請馬斯克參加未來任何會議的計畫。