通用汽車與加州電力公司PG&E預計今年夏天展開合作測試，以通用電動車充當緊急供電設備，在加州預防性斷電時為住家供電，一方面能促進穩定供電，二方面也為通用電動車增加賣點。

近年極端天候導致加州野火頻繁，光是2017到2018年期間就有數起野火是因為極端天候造成PG&E配電線路起火，連帶釀成森林大火，導致超過百人死亡。

PG&E為了預防類似災害再度發生，已在加州測試公共安全斷電機制，也就是在極端天候發生時進行預防性斷電避免配電網起火，但長期下來卻造成用戶不滿，抱怨三不五時斷電影響日常生活及商業活動。

有鑑於加州電動車日漸普及，許多住家車庫都裝有電動車充電設備，於是PG&E與通用期望透過合作，將電動車居家充電站改良為雙向供電，既能為電動車充電也能讓電動車成為急難時的家用電力來源。雙方預計今年底前擴大測試範圍，邀請用戶參與測試。