專家指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭的舉動，引發歐洲國家嚴重憂慮，也讓國防市場前景看好；但為加緊採購反戰車飛彈、防空飛彈、戰術戰機、攻擊直升機、戰車等適合於歐洲戰場發揮的武器，多年來本就靠美國國會「續命」的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，恐將成為最大犧牲者。

擁有超過30年航空產業資歷的航空顧問公司「AeroDynamic Advisory」常務董事艾波拉費（Richard Aboulafia）在《富比世》（Forbes）表示，俄羅斯威脅再起，讓歐洲國家深感擔憂，北約（NATO）成員國終於願意認真以GDP的2%為國防預算目標，美國明年國防預算的增長幅度也可能接近最高紀錄。

現有主要國防承包商的股價已開始上揚，最優先事項是生產目前大量消耗的產品，包括輕武器、通訊器材、後勤物資、反戰車飛彈和防空飛彈等；用途靈活的戰術戰機和直升機，如獲多個國家採用的F-35匿蹤戰機和「颱風」（Typhoon）戰機，以及AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機等，採購速度也可能進一步上升；而為因應俄羅斯威脅，戰車等在印太區域相對不受重視的地面載具，以及民主黨長期希望削減的核子武器，同樣被認為將在此情勢下獲得穩定資金供應。

但國防市場中並非沒有輸家，艾波拉費認為，在德國將目光轉向F-35、美國海軍也多次強調不希望繼續購買之下，原本僅靠美國國會強制提供預算的「超級大黃蜂」採購計畫，可能將在預算排擠下被「犧牲」，成為繼2011年F-22匿蹤戰機以來，首款生產線遭到關閉的美國戰機。