為期4個月的「2021愛購台東消費季」3日抽獎，縣府財經處長章正文（左）表示，今年民眾參與度較去年更加踴躍。（蔡旻妤攝）

為期4個月的「2021愛購台東消費季」3日抽出最大獎，縣府祕書長盧協昌表示，總登錄發票達55.7萬張。（蔡旻妤攝）

為期4個月的「2021愛購台東消費季」3日抽出最大獎，活動主持人曾秀秀。（蔡旻妤攝）

台東縣府推出「2021愛購台東消費季」總登錄消費金額突破3.3億，由縣府祕書長盧協昌3日抽出最大壓軸頭獎TOYOTA C-CROSS HV油電汽車1輛，並現場Call out給得獎者施小姐，讓直播現場驚喜氣氛達到最高點，為期4個月的活動也正式落幕。

「請問您有參加愛購台東登錄發票活動嗎？不要掛斷，這不是詐騙電話喔！」盧協昌在主持人曾秀秀引導下轉動抽球機，盧協昌幽默炒熱現場氣氛並祝賀中獎；得獎人為在北部工作的台東施小姐，她說，自己是過年返鄉購物後在網站登錄，很開心能抽到最大獎。

財政及經濟發展處長章正文表示，今年民眾參與度較去年更加踴躍，共計1萬3千多人註冊，登錄金額4小時即突破百萬，3天破千萬元，總累積登錄消費金額更成長了2倍以上，有效刺激購物率。此外，透過綁定雲端載具，登錄發票更便利，藉此同時宣導民眾使用雲端發票、載具消費，減少紙本印出的耗費，推廣環保減碳與雲端數位工具運用。

縣府為提振台東經濟，自2020、2021年接續辦理愛購台東消費季活動，民眾只要在活動期間至稅籍登記於縣內店家消費，並憑發票或收據登錄即可參加抽獎，累積金額每滿500元即可獲得1次抽獎機會，獎項豐富，有Gogoro、MID腳踏車、iPhone 13、農會10萬元票券等55項大獎。

縣府進一步表示，此次同時也抽出前3次未兌獎之釋出獎項，而得獎名單於公布後1周內將以電話或簡訊通知領獎事宜，台呼籲得獎者請務必於2周內領獎，逾期將視同放棄，請民眾把握時間查詢並兌換。

台東縣政府表示，今年度活動除了響應中央發放五倍券帶來的消費購買熱潮，特別串聯在地商圈、商家、夜市、旅宿業的力量，推出多元振興方案及店家優惠促銷活動來促進買氣，本次更進一步開放一般民眾擔任抽獎人到場參與抽獎，成功透過抽獎活動製造消費議題。