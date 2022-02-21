有民眾入住集中檢疫所後發現，外送食物遭人翻攪檢查，感覺像被當犯人對待，恐有侵犯人權之疑慮。衛福部長陳時中今天表示，相關管理作為有授權予管理者，且民眾入住時就有告知入住規範，因此若被警察發現違法物品，會依相關程序辦理，若非違反物品則會代為保管。

陳時中表示，民眾入住集中檢疫所前，都有告知相關的應遵守規範，其內容如下，「為防止疫情擴散而入住本場所，其檢疫期間不得外出，禁止與外來訪客會面，如有訂餐、家屬送交物品等，請依規定時間由工作人員與外送人員、家屬當面點交確認後，依指定時間轉予當事人，相關物品請依指定時間送達檢疫所，逾期不予收受。」

陳時中說，對於轉交物品，集中檢疫所不負確保食品安全、運送內容完整的責任，因安全考量，恕無法轉交香菸、酒精類飲品、高耗能電器及其他危險物品如打火機、刀，相關的毒品、違禁品也都在禁止之內，如違禁品經警察檢驗出來，會依據相關的程序進行辦理，若非違法物品則會代為保管。

危險物品清單：

1.壓缩氣體:如罐裝瓦斯、潛水用氧氣瓶、噴漆、殺蟲劑、丁烷、

丙烷、氫、乙炔、氧氣瓶、液化氮等。

2.腐物(劑)如酸、強鹼、水銀及含水銀器具、濕電池等。

3.爆裂物:各類槍械彈藥、煙火、爆、照明彈等。

4.易燃物品:如汽柴油等燃料油、煤油(含煤油暖爐)、打火機燃料、防(雪茄)打火機、火柴、油漆、稀釋劑、點火器等。

5.放射性物品。

6.乳化物品:例如漂白劑(水、)、工業用水等。

7.毒物(劑)及傳染物:如砒霜、殺蟲劑、除草劑、活性濾過性病毒等。

8.其他建禁品具攻擊性或刺激性之物品(如:刀、剪、扁鑽、釘、針、片及其他銳利器具、繩索、催淚瓦斯、防身/防狼噴霧器、電擊棒及電擊槍等)、香及酒類品。