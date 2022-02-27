俄烏戰事進入第3天，造成數百萬烏克蘭民眾逃離家園淪為難民，民眾黨立委張其祿質疑，台灣的難民制度完備了嗎？呼籲立法院應加速推動難民法立法，建構明確且嚴謹的難民處理法制及配套，讓台灣人道關懷更務實。

張其祿表示，俄烏戰事進入第3天，已造成烏克蘭人130多人死亡、300多人受傷，使數百萬烏克然人逃離家園淪為難民，而台灣為烏克蘭人感到揪心的同時，也應意識到已有烏克蘭人在台灣求學及工作，部分烏克蘭人也被迫滯台避難，因此台灣目前能對國際社會直接貢獻的，應是研議如何協助這些在台烏克蘭人及完備對難民人道支援制度。

他指出，雖然政府過去一再宣稱「為落實人權立國理念」，我國應積極推動「難民法」立法，實際上難民法立法進度已延宕16年以上，民間團體曾多次督促政府修訂難民法，但2016年送進立法院國防外交委員會審查後，目前仍無更進一步進展。

張其祿主張，立法院本會期應加速推動難民法立法，建構明確且嚴謹的難民處理法制及配套，讓負責相關業務的機關、行政人員有依據可循，減少行政上的爭議及浪費，也讓國際受到戰火、災害被迫遠離家園的申請庇護者能安心，更能提升台灣的在人道關懷、國際合作及重視人權方面的關鍵角色。