台南新增1確診 遭匡列居隔期間陰轉陽 11:342022/02/21 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市政府防疫記者會。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市今天新增1例本土確診病例，為先前匡列的居家隔離者陰轉陽，詳細情形市府將於下午3點的線上防疫記者會公開說明。 入境31天才確診 黃立民：極端值 大陸101例本土確診 內蒙占65人 #陰轉陽 #確診病例 #台南 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南韓連3天確診逾十萬 日本重症達1400人 04:102022/02/21 話題觀察 寒流來襲 台南關子嶺和龜丹溫泉區住房率破9成 18:342022/02/20 生活 《營建股》台南建案超補 上曜今年營運鍍金 10:162022/02/20 財經 日重症患者連6天逾1400人 新增死亡病例數難降 14:262022/02/20 國際 台中連3年用電王 台南成長最猛 04:102022/02/20 財經焦點 台南加入戰局 南部會展競爭白熱化 04:102022/02/21 財經要聞 宗教協會燒到校園 還需觀察2天 04:102022/02/20 焦點要聞 曾之婕接棒 參選東區市議員 04:102022/02/21 地方新聞 2022選戰 他曝民進黨勝選機率關鍵：在藍營的他身上 11:052022/02/21 政治 反駁陳以信 南市府提無障礙公車數據 04:102022/02/20 地方新聞 寒流來襲街友度日難 台南啟動低溫關懷服務 17:102022/02/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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