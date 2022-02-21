1970年代駐台的美國官員戴軻士近日流利地用中文和台語憶當年，他與一個台南家庭交好，把他們當成「所有台灣老百姓的代表」，做朋友而不是當官，融入台灣社會。

83歲的戴軻士（Larry Daks）於1970年到1974年派駐台灣，擔任美國駐台南與高雄新聞處長。他出生於美國芝加哥、西北大學法學院畢業，加入美國政府於1961年成立的專業志工組織和平工作團（Peace Corps），在泰國任英文老師。他之後服務於美國外交部門，派駐過台灣、寮國和泰國等地。1996年退休後與泰國妻子定居維吉尼亞州，常去旅行。

正在泰國旅行的戴軻士受邀參加美西時間19日下午北加州台灣同鄉會聯合會2022年會，拜網路視訊之賜，當天的活動有來自全球各地的貴賓和僑胞參與。戴軻士一開口就讓與會者印象深刻，他用台語開場向台灣鄉親拜年，接著全程中文、台語穿插分享他的台灣經驗。

他說，派駐台灣的第一年開始學中文，之後調派高雄、台南期間，他又學台語。他正式學台語只學了4個月，主要靠後來3年多參加台南扶輪社，在全台語的開會環境中打下基礎；他謙虛地自評，「台灣話的聽力比講力（口說能力）強」。

身為美國政府駐外人員，他打入台灣社會的秘訣之一是在台南參加扶輪社時，不是擔任榮譽會員，而是以普通會員的身分「和大家打成一片，做朋友，不是官」。

當年戴軻士帶著妻子和兩個小孩到台灣，緣分使然，他們家和一個台南家庭結為好友、互動緊密。他把那個台南家庭當成「所有台灣老百姓的代表」，那種友誼和誠懇讓他覺得「特別好、對台灣有特別的感覺」。戴軻士的子女經常在週末到對方家住宿、學習台灣文化，回家後還會中文、台語並用說「爸爸媽媽我們要吃肉粽」。

戴軻士透露，1970年代到台灣後不久，得知美國官員季辛吉訪問中國，開始與中國打交道。從那之後，他看到台灣社會有很多正面的改變。言談間流露對台灣的情感和誠意，對於台美之間，他道出3個希望的祝福，「在美的台灣學子和移民一年比一年好、台灣的局勢一年比一年好，而美國與台灣的往來一年比一年密切」。

戴軻士對於語言學習有熱情，他在2009年的一篇訪談提到，正式學習泰語3個月後，靠自修兩年，為了用泰語教英文，他的泰語突飛猛進。他也會寮國語和北泰方言。