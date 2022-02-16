第23輪公費新冠疫苗今日上午10時起開放民眾預約施打第三劑（追加劑），提供AZ、輝瑞／BNT、莫德納及高端4款疫苗，符合資格對象為去年12月5日前已打第二劑者，今日上午10時先開放55歲以上預約，中午12時再換38至54歲，下午2時則是18至37歲，預約截止日皆是到2月18日中午12時止。
第23輪疫苗僅開放第三劑預約，為避免1922預約平台因流量過大當機，此輪分為三階段預約，今上午10時開放55歲以上民眾預約；中午12時再換38至54歲，下午2時則是18至37歲，符合資格對象為去（2021）年12月5日前已打滿兩劑的18歲以上的族群。
指揮中心表示，此輪可供應疫苗數量為158萬3766劑，分別為2萬3311萬劑AZ、66萬3871劑BNT、76萬9864萬劑莫德納，及12萬6720萬劑高端。指揮中心也提醒民眾，此輪預約收單截止日皆到2月18日（周五）中午12時，開打時間則為2月21日至2月27日。
另外，指揮中心說，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，須持小黃卡到地方政府指定／安排合約醫療診所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站施打。
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