mRNA疫苗廠、莫德納公司今天宣布將於台灣設立子公司，同時也將於香港、新加坡、馬來西亞等地設立據點，積極拓展亞洲市場業務。莫德納表示，台灣子公司將負責供貨，支援國內的mRNA疫苗及治療藥物需求。

莫德納執行長Stephane Bancel表示，「台灣於2020年及與莫德納簽訂首批 COVID-19 疫苗供應協議，我們很高興宣佈將在台灣設立子公司。期待後續有更多的合作機會，能為台灣民眾提供更多 mRNA 技術的健康照護方案。」

目前莫德納在亞太地區已有日本、南韓、澳洲辦公室，該公司表示，計畫在台灣設立子公司，顯示對台灣生技產業潛力的肯定，更反映出莫德納與主管機關良好的合作關係，除了不斷拓展mRNA治療藥物以造福台灣及更廣泛地區，莫德納更積極招募團隊以強化的當地據點。

目前莫德納公司還有40個開發中計畫，其中25個正在進行臨床試驗，該公司指出，將持續更新COVID-19策略，以因應Omicron等各種令人憂慮的變異病毒株，並為多種疾病和病症開發全新疫苗和治療藥物。

我國去年亦與莫德納簽訂3500萬劑疫苗採購合約，其中2000萬劑於今年供應，1500萬劑為明年度合約，內容包含次世代追加劑型疫苗。