台灣大(3045)22日舉辦法說會，揭露未來將在五大具成長性業務持續投資，包括智慧物流、web3、元宇宙、東南亞的新興機會、以及合併台灣之星與創造相關綜效。

台灣大2022年資本支出112億元，其中，電信資本支出64.3億元，有線電視9.2億元、富邦媒38.7億元。台灣大2021年實際資本支出90.2億元，自由現金流截至2021年年底為170.8億元。

法說會由台灣大總經理林之晨及財務長俞若奚共同主持，林之晨表示，3個成長引擎的2021年營收均穩固增長，包括行動服務營收年成長1%、子公司momo富邦媒的電商營收年增35%、家用寬頻上網營收年成長13%，帶動2021年整體EBITDA年增6%。

其中，5G用戶於2021年倍增，富邦媒營收獲利大幅成長，家用寬頻營收年增13%，付費電視及其它相關業務營收年減2%。台灣大旗下台灣大寬頻的寬頻上網用戶滲透率達58.2%、超越國內前四大有線電視系統台(MSO)的平均滲透率50.3%。

外資法人關切海外投資議題，林之晨說，元宇宙業務還在尋找可進入東南亞市場發展的服務，至於東南亞市場的智慧物流投資，主要以促進momo富邦媒業務再成長為原則。另外，去年第三季，台灣大、AppWorks均已參與越南最大本土電子商務集團TIKI的E輪融資，林之晨強調，希望該投資案儘快為台灣大帶來綜效。

外資法人追問近期台灣大是否已在東南亞找到適合的投資標的，林之晨強調，好的機會難找，正在尋覓中。