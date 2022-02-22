檳榔攤曾是台灣街上常見的路邊攤販之一，而檳榔西施更有「台灣最美的風景」之稱，但曾幾何時，台灣的檳榔西施越來越少見，甚至到了銷聲匿跡的程度。一名網友在PTT上好奇發文詢問「漂亮的檳榔西施怎麼都不見了？」引起廣大鄉民討論，其中更有人出面指出「這行」比檳榔西施還賺，一晚就可以抵一個月生活費！

原PO以「漂亮的檳榔西施怎麼都不見了？」為題，指出以前在交流道附近或是特定大馬路，都可以看到檳榔攤的漂亮西施穿少少在賣檳榔，可原PO百思不得其解「現在怎麼都看不到了啊？」於是發文詢問網友對此看法。

原PO好奇發文詢問 (圖/截自PTT)

貼文曝光後，網友一面倒指出做「直播主」比檳榔西施更賺，紛紛表示：「做直播比較好賺，跟你當什麼檳榔西施」、「直播帶貨比較賺」、「拋頭露面又不好賺，+9妹也不是完全沒有腦」、「直播爽賺，又不用出門」、「直播帶貨賣團購海鮮比較好轉或者是當YouTuber」、「現在直播孝子一晚就賺以前一個月了..」、「一樣要穿少少 直接開直播不是比較快」

多數網友認為直播較好賺 (圖/截自PTT)

但也有些許網友提出不同的觀點，表示因政府政策及衛教宣導「吃檳榔的人越來越少」，所以也導致檳榔業逐漸式微，失去既有的客群，又無法開發出心的人潮，自然檳榔就會隨著時代漸漸淘汰。