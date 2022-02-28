辦桌是台灣喜慶的一大特色，有網友好奇北、中、南哪裡的流水席最霸氣？結果有人PO出南部辦桌流水席的霸氣吃法，一人直接半塊烏魚子，最後甜點則是一人一桶冰淇淋，超狂照片曝光讓眾人驚呆，直呼真的亂來！

網路上常有人分享辦桌菜色，總是一次比一次還令人驚艷，有網友今(28)日在臉書社團《爆料公社》PO出南部辦桌流水席的霸氣吃法，從照片中可見，盤中的烏魚子並不是像一般餐廳切薄片堆疊在一起，而是直接一人半塊，光是烏魚子就可以擺滿整桌，讓原 PO開心直呼「啃起來就是爽」。

網友PO出南部辦桌菜色，烏魚子直接一人半塊，跟盤子一樣大。(圖/截自臉書爆料公社)

此外，最後的甜點也非常霸氣，不是一般的甜品、冰棒或小盒的冰淇淋，而是整桶家庭號的杜老爺冰淇淋，直接整車推出來，而且各種口味都有，原PO還請大家貼出北中南吃到最霸氣的辦桌流水席。

網友PO出南部辦桌的甜點，是整桶的杜老爺冰淇淋。(圖/截自臉書爆料公社)

照片曝光後讓眾人驚呆，紛紛回應「烏魚子好讚喔」、「我想交南部的朋友」、「老闆賣烏魚子的」、「超闊氣的啦」、「真的只有南部可以超越南部」、「爆發戶展現實力的時候到了」、「只要有錢，想吃什麼都有」。

不過也有不少人無法接受這種吃法，直呼「真的亂來」、「我是愛吃烏魚子，但是這種量看到會反胃」、「這份量的烏魚子我沒辦法接受」、「這東西吃一小塊就是極限了」、「這是爆血管大餐嗎？」；還有人認為「其實這樣只好康到廚師，不用切就省了多少人力了」、「跟直接拿松露起來啃一樣的水平」。

其他網友分享的超浮誇喜宴水果塔。(圖/截自臉書爆料公社)

還有網友分享高雄美濃的霸氣辦桌照片。(圖/截自臉書爆料公社)