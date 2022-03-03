全台大停電，不少商家都受到波及，知名遊樂園劍湖山世界的小編也難逃一劫。今（3日）上午劍湖山世界臉書貼出一張手寫文宣，並表示因為停電沒有存到檔案，所以小編只好自製手寫文宣，分享樂園推出的新優惠活動，讓網友捧腹大笑，直呼「老闆快加薪，這個小編很有創意而且很盡責」。

劍湖山世界的小編用手寫文宣替代圖檔。（圖／翻攝臉書社團劍湖山世界）

今天上午10點左右，劍湖山世界的臉書發布一則新貼文，並PO出一張手寫文宣，內容提到劍湖山世界接下來要推出的優惠活動。負責發文的小編解釋，因為早上突然停電，做一半的圖檔也沒有存檔，所以只好先用手寫的替代，並提醒大家「詳情自己看官網」。

文宣曝光後，不少網友紛紛誇讚，「小編好猛」、「這很用心，給過」、「跟上時事」、「史上最強的廣告」、「好好笑，小編腦袋動很快欸」、「手寫才有溫度，小編太逗啦」、「手寫的很有辨識度」。

也有網友開玩笑稱，「這不是偷懶的理由喔」、「這是不是小編的草稿」。更有人直呼，「用手寫很有誠意，老闆要加薪才行」、「老闆快加薪，這個小編很有創意而且很盡責」。