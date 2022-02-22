大陸外交部宣布針對參與對台軍售的洛克希德馬丁、雷神等美國軍工企業實施制裁，外交部發言人歐江安今天深表遺憾。她說，我方會持續促請美國政府出售我國防禦所需的武器。

歐江安表示，台灣努力維持台海和平與穩定，面對中國軍事威脅恫嚇，我國政府有責任保衛台灣人民的安全。我方會持續促請美國政府依據《台灣關係法》及「六項保證」對台灣履行安全承諾，持續出售我國防禦所需的武器。

她說，美國提供我方防衛性武器有助於捍衛台灣的民主自由，並確保國家安全及印太區域的和平穩定。

此外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷訂於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見蔡英文總統，接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受吳部長款宴。

歐江安表示，蓬佩奧政治經歷豐富，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職。蓬卿來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。