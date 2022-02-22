高端疫苗獲WHO優先選定試驗 陳時中：與有榮焉

國產高端疫苗從研發到取得緊急授權（EUA）至今備受爭議，衛福部長陳時中昨（21）接受廣播節目專訪時表示，10年前浩鼎案重傷台灣生技產業，如果現在還打擊高端，台灣生技業就要倒了；他也提到高端疫苗已獲得許多國家支持，連世界衛生組織（WHO）都出錢支持它研發，言談中屢屢為高端疫苗抱不平。

「有些人不了解高端疫苗，到底WHO給它贊助和支持什麼？」陳時中今天下午在疫情記者會上表示，團結疫苗臨床試驗計畫是由WHO主導，有一個獨立疫苗優先次序諮詢小組，選出世界上2支疫苗做試驗，而高端就是其中一支；整體試驗經費是由WHO和3個贊助國家支出，包括哥倫比亞、菲律賓和馬利，總共40多個臨床試驗中心，而高端本身只要出試驗的疫苗。

陳時中表示，整體來說得到很多國家的支持，「我們表示感謝，也覺得與有榮焉」，能夠被WHO獨立的疫苗優先次序諮詢小組選定作為試驗，當然覺得是榮耀。

至於陳時中昨天提及「10年前浩鼎案重傷台灣生技產業」，並強調這次高端不能再被擊倒，是否認為有人在刻意打擊台灣的生技產業？他回應，只是希望大家用科學的態度來看各種科學發展，也對未來生技產業比較正向的影響。