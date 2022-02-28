部分負擔改革箭在弦上，健保署日前公布調整方案，其中影響較大為慢性病連續處方箋、檢驗檢查，2者都不再免費，影響人數破千萬。衛福部長陳時中今召集醫界代表蒐集意見，醫院協會提出慢箋一視同仁的訴求，因藥物浪費並無層級之分，應不分層級都收取部分負擔，或一律不收。另有診所希望調高檢驗檢查部分負擔門檻，300元以下的檢查都應免收。歷經2小時的討論，衛福部長陳時中透露，今日會議相談甚歡，還沒有結論。健保署長李伯璋則說，大家基本支持部分負擔改革方向，今日算是蠻大的進步。

根據健保署提出方案，慢性病連續處方箋首次收取比照一般藥品，即醫學中心、區域醫院最多收取300元，其餘200元，但第2次起區域醫院、醫學中心需收取100元定額，其餘則免收。根據試算，藥費部分負擔調整後，預計影響1285萬人，影響金額為54.8億元；門診檢驗檢查方面，民眾赴診所、地區醫院接受200元以上的檢驗檢查，需負擔10％部分負擔，上限100元，而區域以上醫院，依有無轉診收取10～20％，上限介於200～400元間，預計影響1318萬人，影響金額65.5億元。

台灣醫院協會副理事長、社區醫院協會理事長朱益宏表示，對於部分負擔的配套，醫院協會內部已有初步共識，今日會議中，醫院協會代表也向部長做出反映。由於藥物浪費沒有層級之分，對於慢箋第2次起大醫院收定額，其他層級不收的做法，協會認為「要嘛大家都收，要嘛大家都不收」。如要收取，100元、50元或其他價格都可以，一切尊重部長的裁定。

另對檢驗檢查部分負擔，朱益宏透露，今有診所代表提出，希望提高診所的檢驗檢查起徵點，認為200元有點低。中華民國基層醫療協會理事長林應然亦認同提高診所起徵點的訴求，認為可調整為300元以下免費，不過他建議政府應拉大檢驗檢查各層級部分負擔的差距，認為醫學中心至多收取400元，門檻有提高的空間，希望藉此促成分級醫療的推動，讓大醫院回歸重症治療。至於診所加收慢箋部分負擔，他也認同此方向，畢竟領藥並非診療，和醫院的分級沒有關係。

對於今日會議的結果，陳時中表示，今日會議中，與醫界代表相談甚歡，還沒有結論。至於未來是否有機會讓診所、地區醫院也收取慢箋部分負擔，他則表示，「一切都還在繼續努力討論中」，語畢便步入電梯離場。

李伯璋則表示，基本上大家支持部分負擔調整的方向，今日會議中也有提出一些細節。健保資源最友善利用是他們的目標，這不是為了讓民眾更不方便，相信部長會做最好的考量。他亦透露，今日會議算是有蠻大的進步，大家得以互相了解，身為政府機關也是要有擔當，不要讓民眾因病而貧，因貧而病，只是有些醫療生態是大家需要面對的。