檢驗流程由主管機關上網登錄，再由「中央媒合」檢驗時間、聯繫窗口等，以南投縣政府為例，從申請檢驗開始到實地檢驗，等待時間短則3個月、長則1年。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

縣府建設處長李正偉強調，中央要求「合格遊具」安裝完後須再次「實地試驗」檢驗，但全台僅有10家檢驗廠商，檢驗量能不足，盼中央能有對策，「不要影響孩子遊戲權利」。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

原本是要讓孩子更安全的法規，卻變成孩子遊戲權利的最大阻礙，希望中央能從根本去解決，增加檢驗公司，或以遊具合格標章去做替代，才是中央必須解決的問題所在。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

南投市中山公園去年8月就完工的共融式遊戲場，直到今年3月都未開放，小朋友只能隔著封鎖線痴痴的望，也因此傳出不少質疑地方政府效率不彰聲音，對此縣府建設處長李正偉強調，中央要求「合格遊具」安裝完後須再次「實地試驗」檢驗，但全台僅有10家檢驗廠商，檢驗量能不足，盼中央能有對策，「不要影響孩子遊戲權利」。

衛福部修正《兒童遊戲場設施安全管理規範》，要求遊具設施都必須通過第三方認證檢驗，導致驗證單位（TAF）大排長龍，全台僅有10家廠商在做檢驗，檢驗流程由主管機關上網登錄，再由「中央媒合」檢驗時間、聯繫窗口等，以南投縣政府為例，從申請檢驗開始到實地檢驗，等待時間短則3個月、長則1年。

以南投縣府教育處為例，2020年起教育部核定南投縣遊具共有118件，竣工完成檢驗的有111件，還有7件未完成，其中4件施工中，3件待檢驗，過去在做相關檢驗時，平均都要等待約2個月時間才能排到隊，建設處則有17件，還有6件在排隊，衛生局則還有1家未檢驗。

建設處長李正偉表示，今年遇到的問題，明年同樣會遇到，新的無法檢驗，舊的也在排隊，並非縣府不努力，登記後只能等待檢驗廠商通知，加上同一遊具不同廠商檢驗，檢驗結果可能不同，不僅浪費國家資源，也影響遊具廠商生計，明明生產過程都符合規定，但落地安裝卻又要檢驗一次。

李正偉強調，這並非卸責，但地方政府為符合民眾期待，想要把事情做好，但礙於檢驗量能、標準等問題卡關，原本是要讓孩子更安全的法規，卻變成孩子遊戲權利的最大阻礙，希望中央能從根本去解決，增加檢驗公司，或以遊具合格標章去做替代，才是中央必須解決的問題所在。