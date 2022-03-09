雖疫情持續影響全球經濟，但2月爆發俄烏戰爭，依機械公會會統計資料，2021年俄羅斯佔我機械出口第21名，佔比 0.8％，金額 2.76億美元。

其中工具機約佔 1 億美元，比重最大且位居工具機出口排名第 4，其餘產業金額較小，木工機佔比第 9、製紙與印刷機佔比第10位。雖俄羅斯出口對整體機械產業影響有限，但在制裁力度逐漸升高與時間拉長下，對個別企業仍具一定影響。

依據機械公會會統計，受影響之機械業者已近60家，受影響的訂單也達690萬美元(約新台幣近2億元。